Ataque Armado Deja un Hombre Muerto en Colonia Jardines de Escobedo en Nuevo León

Un ataque armado dejó como saldo un hombre sin vida en las calles del municipio de Escobedo, Nuevo León. Los hechos fueron reportados a las 21:30 horas del martes 18 de agosto y generó la movilización de las autoridades de seguridad, así como de los cuerpos de emergencia.

Fueron vecinos de la colonia Jardines de Escobedo II quienes alertaron a las autoridades a través del número de emergencias haber escuchado detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona tirada sobre la vía pública en el cruce de las calles Juan Guerra y Jesús Ayala Villarreal.

Elementos de la Policía Municipal, paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil de Escobedo arribaron al sitio tras recibir el reporte para brindarle los primeros auxilios a la víctima; sin embargo, al llegar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

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De acuerdo con los primeros informes, el fallecido, quien aún no ha sido identificado de manera oficial, es un hombre de aproximadamente 35 años de edad y presentaba tres impactos de bala en el cuerpo, mismos que causaron su muerte en las calles del municipio de Escobedo.

Tras confirmar el fallecimiento, los oficiales acordonaron el área y resguardaron la escena del crimen, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y agentes ministeriales llevaron a cabo el levantamiento de evidencias e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la ejecución y dar con los responsables de estos hechos.

Con información de Adriana Garcino | N+

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