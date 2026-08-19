Seguridad

Ataque Armado Deja un Hombre Muerto en Colonia Jardines de Escobedo en Nuevo León

Vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona tirada sobre la vía pública en el cruce de las calles Juan Guerra y Jesús Ayala Villarreal

Unidad de la Policía Metropolitana de Investigación en EscobedoElementos de la Policía Metropolitana de Investigación acordonaron el área en Escobedo. Foto: N+

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Ataque armado en Escobedo deja un hombre muerto. Vecinos alertaron sobre disparos en Jardines de Escobedo II. Autoridades investigan el móvil del crimen.

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