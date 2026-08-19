Clima en Querétaro: Se Esperan Lluvias y Tormentas Durante los Próximos Días

El clima en Querétaro capital se mantendrá variable durante los próximos tres días, con temperaturas templadas a cálidas durante el día y condiciones favorables para la presencia de lluvias, principalmente durante la tarde y noche.

De acuerdo con los pronósticos disponibles, la entidad continuará bajo condiciones de inestabilidad atmosférica que podrían favorecer chubascos y tormentas aisladas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los cambios en el tiempo, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvia. En días recientes, el SMN también ha señalado la presencia de canales de baja presión e inestabilidad en la región centro del país.

Para los próximos tres días en Querétaro capital, se mantendrán temperaturas cálidas durante el día, pero con posibilidad de tormentas eléctricas, principalmente durante las tardes y noches.

Jueves: se prevén condiciones favorables para tormentas en algunos puntos de la zona.

Viernes: continuará la posibilidad de tormentas eléctricas y cielo parcialmente nublado.

Sábado: también existe probabilidad de tormentas, con temperaturas ligeramente más frescas.

En general, el pronóstico apunta a máximas cercanas a los 27-28 °C y mínimas de entre 14 y 16 °C durante este periodo.