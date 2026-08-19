Pronóstico del tiempo

Clima en Querétaro: Se Esperan Lluvias y Tormentas Durante los Próximos Días

Se esperan tres días con temperaturas templadas a cálidas y posibilidad de lluvias y tormentas en Querétaro, principalmente durante las tardes y noches.

Así Será el Clima en Querétaro Durante los Próximos Tres DíasAsí Será el Clima en Querétaro Durante los Próximos Tres Días. Foto: N+

Destacado

Tormentas en Querétaro: Se pronostican lluvias y tormentas eléctricas en las tardes y noches. Consulta el clima antes de tus actividades al aire libre y toma precauciones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+