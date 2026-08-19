Internacional

Elon Musk Pide que Derek Chauvin, el Asesino de George Floyd, Sea Liberado

El empresario multimillonario asegura que Chauvin "no fue la causa de la muerte" de Floyd en los hechos ocurridos en 2020

Derek Chauvin, expolicía de Minneapolis. Foto: APDerek Chauvin, expolicía de Minneapolis. Foto: AP
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