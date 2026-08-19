Elon Musk Pide que Derek Chauvin, el Asesino de George Floyd, Sea Liberado

El empresario Elon Musk publicó en su cuenta de X que Derek Chauvin, el expolicía de Minneapolis sentenciado por el asesinato de George Floyd en 2020, fue "injustamente condenado" y que, por lo tanto, debería ser liberado.

El mensaje se suma a una campaña que Musk ya había respaldado en el pasado para buscar un indulto a favor de Chauvin.

Vía la red social X, el hombre más rico del mundo escribió: "Derek Chauvin fue condenado injustamente por asesinato; por lo tanto, debería ser liberado. Los hechos muestran que él no fue la causa de la muerte, ni en ningún momento tuvo la intención de que ocurriera una muerte. Cualquier otra cosa que pueda ser, no es un asesino. Esa es la verdad".

Derek Chauvin was unjustly convicted of murder, therefore he should be freed.



The facts show that he was not the cause of death, nor did he at any time intend for a death to occur. Whatever else he may be, he is not a murderer.



That is the truth. — Elon Musk (@elonmusk) August 19, 2026

Derek Chauvin es un expolicía de Minneapolis que, el 25 de mayo de 2020, mantuvo su rodilla sobre el cuello de George Floyd, un hombre afroestadounidense, durante nueve minutos y 29 segundos, mientras este permanecía boca abajo, pedía ayuda y repetía que no podía respirar.

El hecho quedó documentado en video y provocó protestas masivas en Estados Unidos y otras partes del mundo bajo el movimiento Black Lives Matter.

En 2021, un jurado declaró a Chauvin culpable de asesinato y homicidio. Actualmente, cumple de forma simultánea una sentencia estatal de 22 años y medio por el asesinato de Floyd y una sentencia federal de 21 años por haber violado los derechos civiles de la víctima.

Musk ya se había pronunciado sobre este tema en marzo de 2025, cuando respaldó una petición del comentarista conservador Ben Shapiro, fundador de The Daily Wire, quien envió una carta abierta al presidente Donald Trump solicitando el indulto de Chauvin.

Musk retomó el reclamo esta semana, después de que Chauvin presentara una nueva petición judicial para anular su condena, alegando presuntas fallas procesales durante su juicio.

AMP