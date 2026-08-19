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Activan Alerta en CDMX por Lluvias y Caída de Granizo; Hay Inundación en Paseo de la Reforma

Se espera la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, en algunos casos acompañada de granizo

Alerta Amarilla Hoy en CDMXN+

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