Activan Alerta en CDMX por Lluvias y Caída de Granizo; Hay Inundación en Paseo de la Reforma
Se espera la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, en algunos casos acompañada de granizo
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Se espera la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, en algunos casos acompañada de granizo
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la tarde de este miércoles 19 de agosto la Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo.
De acuerdo con las autoridades capitalinas, se prevé que estas condiciones prevalezcan durante la tarde y noche de este día, en un periodo comprendido entre las 16:40 y las 22:00 horas.
Se espera la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, en algunos casos acompañada de granizo, lo que puede provocar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.
La Alerta Amarilla se mantiene activa por fuertes lluvias en la siguiente lista de demarcaciones:
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
Se registran lluvias de intensidad moderada a fuerte e incluso caída de granizo en Tláhuac, Xochimilco, principalmente en el Barrio de Belem, así como en la alcaldía Tlalpan, donde hay una fuerte caída de agua sobre la Picacho-Ajusco.
Desciende agua en fuertes corrientes sobre Picacho-Ajusco, con dirección al Anillo Periférico, en la CDMX. Sigue lloviendo en la zona.— NMás (@nmas) August 20, 2026
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En tanto, en la alcaldía Cuauhtémoc hay severos encharcamientos en Avenida Reforma, a la altura del Caballito, por lo que ya se realizan trabajos de desazolve. Se registra afectación vial.
Por lo anterior, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a la población:
Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.
Cerrar puertas y ventanas.
No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
Si se sale de casa, usar paraguas o impermeable.
AMP