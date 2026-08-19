Narcotráfico

FGR Detiene a Testigo Clave en Secuestro de Ismael 'El Mayo' Zambada

Se reveló que Fausto &#x27;N&#x27; acompañó el 25 de julio de 2024 a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión que derivó en el &#x27;secuestro&#x27; de &#x27;El Mayo&#x27;

FGR Detiene a Testigo Clave en Secuestro de Ismael “El Mayo” ZambadaEl exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada. Foto: AP
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+