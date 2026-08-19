FGR Detiene a Testigo Clave en Secuestro de Ismael 'El Mayo' Zambada

La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió hoy 19 de agosto de 2026 a Fausto "N", testigo clave en el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada, ocurrido el 25 de julio de 2024.

La #FGRInforma al Pueblo de México la

aprehensión de Fausto “N”, posible implicado en el caso del secuestro de Ismael “N”, llevado a cabo en julio de 2024.



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Su detención se realizó en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX).

Lo anterior, al cumplimentar la orden de aprehensión, por su probable intervención en los delitos de encubrimiento en el homicidio de Héctor Melesio Cuén en Culiacán, Sinaloa, así como de falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

Fausto “N” habría acompañado a Héctor Melesio Cuén a la reunión en la que “El Mayo” Zambada sería secuestrado, presenciando los hechos.

Apenas el 20 de julio de 2026, el capo mexicano Ismael "El Mayo" Zambada fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, tras un acuerdo de culpabilidad alcanzado el año pasado en el que admitió haber enviado millones de kilogramos de cocaína a lo largo de décadas como líder Cártel de Sinaloa.

Zambada es uno de los narcotraficantes mexicanos de mayor perfil condenados por un tribunal estadounidense desde que Joaquín "El Chapo" Guzmán, también líder del Cártel de Sinaloa, fuera sentenciado a cadena perpetua en 2019.

Al dictar la sentencia en una audiencia en el tribunal federal de Brooklyn, el juez de distrito Brian Cogan declaró que, aunque no tenía más opción que imponer la cadena perpetua, consideraba que era el castigo adecuado.

"La cantidad casi inimaginable de drogas que se le atribuyen y el número de asesinatos que podemos documentar bastan para justificar la decisión del Congreso de establecer una pena obligatoria de cadena perpetua", afirmó el juez.

Zambada, de 76 años, aceptó declararse culpable en agosto de 2025 de cargos que incluían conspiración para delinquir (bajo la ley RICO) y dirección de una organización criminal continua, después de que el Departamento de Justicia anunciara que no solicitaría la pena de muerte. Dichos cargos conllevaban una pena obligatoria de cadena perpetua.

El juez Cogan indicó que recomendaría a la Oficina Federal de Prisiones que ubicara a Zambada, ya septuagenario, en un centro donde recibiera atención médica adecuada.

El juez señaló que Zambada padecía varias dolencias de salud progresivas, que no especificó, y destacó que su decisión de declararse culpable en lugar de ir a juicio ahorró al gobierno una cantidad considerable de tiempo y gastos.

"No digo que deba ser asignado a un campamento penitenciario como recompensa por eso", dijo Cogan, refiriéndose a un centro de mínima seguridad. "En la medida en que exista alguna duda sobre las necesidades médicas, hay que darle el beneficio de la duda".

Zambada fue detenido en julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Guzmán, después de que su avión aterrizara en una pequeña pista de aterrizaje en Nuevo México.

Desde entonces, Guzmán López se ha declarado culpable de varios cargos, entre ellos narcotráfico y el secuestro, ocurrido en julio de 2024, de una persona identificada en los documentos judiciales como "Individuo A".

Joseph Nocella, el principal fiscal federal en Brooklyn, declaró a la prensa tras la sentencia de Zambada que Guzmán López había admitido haber secuestrado a Zambada en un intento por obtener crédito ante las autoridades estadounidenses.

"Estados Unidos dejó perfectamente claro que no aprobamos el secuestro y que él no recibiría ningún crédito", afirmó Nocella.

HVI