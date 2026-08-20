Seguridad

Hombres Armados Roban Local de Celulares en Celaya, Guanajuato

Dos personas asaltaron una tienda en el centro de Celaya. Los hechos quedaron grabados en cámaras de seguridad.

Ambos hombres entraron con casco de seguridad.Foto: Adriana Sánchez

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En Celaya, dos ladrones armados roban celulares y laptops a mediodía. Cámaras de seguridad registran el asalto.

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