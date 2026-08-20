Hombres Armados Roban Local de Celulares en Celaya, Guanajuato

En el centro de Celaya, dos hombres armados ingresaron a un local de celulares y equipo de cómputo para robar todo lo que estaba a su vista y darse a la fuga.

Los hechos quedaron grabados por cámaras de Seguridad, donde se logró observar a los hombres ingresando al local, ubicado en la calle de Benito Juárez. Los delincuentes portaban casco y pasamontañas. El delito ocurrió minutos antes del medio día.

Durante los hechos, los sujetos amagaron a dos personas que se encontraban atendiendo el local que tenía celulares de diferentes marcas, así como diferentes laptops. Ingresaron a la caja registradora y metieron en sus mochilas los objetos que robaron.

Los ladrones salieron del local y se subieron a una moto que los esperaba en afuera del sitio. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el monto del robo.

Las víctimas llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, pero Hasta el momento no hay ninguna persona detenida.