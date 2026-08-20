Seguridad

Detienen a Sujeto con Varias Dosis de Marihuana y Cristal en Huaquechula, Puebla

A Israel &#x27;N&#x27; también se le decomisó cartuchos de arma de fuego durante su arresto llevado a cabo en la junta auxiliar de La Soledad Morelos.

Detenido Israel N Droga Marihuana Cristal La Soledad Morelos Huaquechula PueblaDetienen a Sujeto con Cartuchos y Droga en Junta Auxiliar de Huaquechula, Puebla. Foto: X @SSPGobPue

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Arresto en Huaquechula: joven de 19 años con marihuana, cristal y cartuchos. La SSP de Puebla intensifica acciones contra delitos de salud. Infórmate aquí.

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