Detienen a Sujeto con Varias Dosis de Marihuana y Cristal en Huaquechula, Puebla

Este miércoles 19 de agosto de 2026 se dio a conocer la detención de Israel ‘N’, de 19 años de edad por su presunta responsabilidad de delitos contra la salud en el municipio poblano de Huaquechula.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto fue arrestado en inmediaciones de la junta auxiliar de La Soledad Morelos, en posesión de diversas dosis de marihuana y cristal, además de 30 cartuchos de arma de fuego.

Fue la tarde de este miércoles que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla inhibieron el traslado de sustancias ilícitas y cartuchos útiles.

Durante un patrullaje en La Soledad Morelos, junta auxiliar de Huaquechula, la Policía Estatal Preventiva detuvo a Israel ‘N’, de 19 años, quien portaba más de 30 municiones de distintos calibres para arma de fuego.

🚔 ¡Más prevención y más vigilancia!.



Durante un patrullaje en La Soledad Morelos, junta auxiliar del municipio de Huaquechula, la Policía Estatal detuvo a Israel N., de 19 años, en posesión de cartuchos útiles de distintos calibres y sustancias ilícitas.



El @Gob_Puebla… pic.twitter.com/jp5W0GsZSg — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) August 19, 2026

Además, entre las pertenencias del ahora detenido, las fuerzas estatales hallaron envoltorios que contenían posible marihuana y cristal, así como una báscula gramera.

El pasado 17 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cateó un inmueble identificado como punto de narcomenudeo en la localidad de San Lucas El Grande, perteneciente al municipio de San Salvador El Verde, logrando la detención de Jenny ‘N’, Jesús ‘N’ y Santos ‘N’.

La acción operativa fue encabezada por agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), en colaboración con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva.

En el lugar fueron aseguradas 113 dosis de una sustancia granulada con características del cristal, dinero en efectivo, una báscula digital tipo gramera y una bolsa de mano.

Con información de N+

GMAZ