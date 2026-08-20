Incendio de Pastizal Genera Movilización de Autoridades en Puerto de Altamira

Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró en el Puerto Industrial de Altamira, luego de que se reportara un incendio en una zona de pastizal ubicada al interior de este.

La situación generó preocupación entre trabajadores y habitantes de la zona, debido a que a través de redes sociales comenzó a circular información que señalaba el supuesto desplome de una avioneta dentro de las instalaciones del puerto.

Sin embargo, minutos después, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas desmintió dicha versión y confirmó que el incidente correspondía únicamente a un incendio de pastizal. Elementos de emergencia acudieron al lugar para atender el incendio y evitar que las llamas continuaran extendiéndose hacia otras áreas del puerto.

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Autoridades atienden reporte de incendio de pastizal en el Puerto Industrial de Altamira.



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Elementos de emergencia se encuentran en el lugar. Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las… pic.twitter.com/zaol7oXJzc — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) August 19, 2026

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni víctimas como consecuencia de este hecho. Únicamente se registraron afectaciones en el área donde se propagó el fuego. Las autoridades mantienen las labores correspondientes para determinar qué fue lo que originó las llamas.