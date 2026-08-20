Seguridad

Incendio de Pastizal Genera Movilización de Autoridades en Puerto de Altamira

Intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró luego de que se reportara un incendio en una zona de pastizal ubicada al interior de este complejo.

Incendio de Pastizal Genera Movilización de Autoridades en Puerto de AltamiraIncendio de Pastizal Genera Movilización de Autoridades en Puerto de Altamira. Foto: Noticias_tamps

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Incendio en el Puerto de Altamira genera alarma por supuesto desplome de avioneta. Autoridades aclaran que solo fue un incendio de pastizal.

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