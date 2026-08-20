Seguridad

Detienen a 12 de la Célula Criminal de 'El Tío Lako' en Michoacán

El operativo de Fuerzas Armadas se realizó en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, lo que desató bloqueos con vehículos incendiados en diversas vías de la entidad

Suman 12 Detenidos de la Célula Criminal de 'El Tío Lako' en MichoacánGobierno de México
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