Detienen a 12 de la Célula Criminal de 'El Tío Lako' en Michoacán

La secretaría de Marina en conjunto con la Defensa y la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron esta noche que suman 12 detenidos de la célula criminal de 'El Tío Lako' en Michoacán. En un comunicado indicaron que, con respecto a la información relacionada con la detención de nueve personas hoy en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, la operación de seguridad continúa en la entidad.

Como resultado de las acciones del Ejército y de la Guardia Nacional, en coordinación con la SSPC y la FGR, se logró la detención de tres personas más, con lo que suman 12 detenidos durante esta operación.

"Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones correspondientes".

Gabinete de Seguridad

Estos tres detenidos también forman parte de la célula criminal de Heraclio Guerrero Martínez, "El Tío Lako", vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las detenciones de este día derivaron en hechos de violencia en el estado con bloqueos en varios puntos.

Entre los detenidos destaca Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y la pareja sentimental de El Tío Lako, quien es señalado como líder de la célula criminal "Los Guerreros", ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Gabinete de Seguridad

Los 12 detenidos fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana hacia la Ciudad de México, donde serán presentados ante la autoridad para definir su situación jurídica.

En el operativo se les aseguró:

2 inmuebles

64 vehículos (1 con blindaje)

1 ametralladora calibre 0.50

4 ametralladoras minimi calibre 5.56 mm

9 armas largas.

1 arma corta

2 aditamentos lanzagranadas

Cartuchos y cargadores de diversos calibres

Droga

8 artefactos explosivos improvisados

7 motocicletas

1 dron

Equipo táctico diverso

Heraclio Guerrero Martínez es señalado como jefe regional de la célula criminal de Los Guerreros en los estados de Michoacán y Jalisco. También es responsable de ordenar las agresiones a elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero pasado, día de la detención de Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho".

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