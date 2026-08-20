Seguridad

Niños se Intoxican al Ingerir Gomas con Marihuana en Ciudad Lerdo, Durango

Los menores fueron trasladados a hospitales de la ciudad para recibir atención médica.

Niños se Intoxican al Ingerir Gomas con Marihuana en LerdoLa Fiscalía de Durango en coordinación con la PRONNIF investiga la procedencia de las gomitas. Foto: N+

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