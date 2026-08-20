Cinco menores de edad del fraccionamiento Quintas San Fernando, en Lerdo, terminaron en un hospital luego de consumir gomitas elaboradas con marihuana, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades.

Los hechos ocurrieron la noche del 18 de agosto, cuando los menores, de 13, 9, 5 y dos de 6 años, presentaron síntomas de intoxicación luego de consumir los productos.

Ante esta situación, los niños fueron trasladados al Hospital General de Lerdo y a la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibieron atención médica y fueron sometidos a una valoración para determinar su estado de salud.

Este miércoles, la Fiscalía General del Estado de Durango, en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONNIF), inició las investigaciones correspondientes para establecer la procedencia de estas gomitas.

Las autoridades se encuentran recabando todos los datos necesarios para establecer las posibles responsabilidades.