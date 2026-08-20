Seguridad

Dan Prisión Preventiva Contra Guardia por Presunto Homicidio de Franelero en Veracruz

Tras el presunto asesinato de un hombre en calles de Veracruz, un guardia fue detenido y se le dictaminó su responsabilidad en tanto se realizan las investigaciones.

Dan Prisión Preventiva Contra Guardia por Presunto Homicidio de Franelero en VeracruzLos hechos ocurrieron el pasado domingo 16 de agosto. Foto: Google Street View

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Guardia detenido por presunto homicidio de franelero en Veracruz. La víctima sufrió fracturas y broncoaspiración.

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