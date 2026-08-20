Dan Prisión Preventiva Contra Guardia por Presunto Homicidio de Franelero en Veracruz

A Alberto 'N', quien se dedicaba a ser guardia de seguridad, se le dictaminó un año de prisión preventiva por el presunto delito de homicidio cometido contra la víctima de iniciales J. F. J. L., de 49 años, de oficio franelero.

Familiares de la víctima indicaron que, de acuerdo con la autopsia, el hombre presentó una fractura en clavícula, así como en las costillas y perforación de pulmón; esto presuntamente le habría provocado una broncoaspiración.

La muerte del hombre de 49 años fue a plena luz del día y en la vía pública, específicamente en las calles Miguel Lerdo de Tejada y la avenida Cinco de Mayo de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz el pasado domingo 16 de agosto.

Su familia lamentó que nadie haya intervenido para detener la presunta agresión y evitar su muerte, ya que indicaron que pasó mucho tiempo sometido, sin ayuda y protocolo de retención. Durante el transcurso de este martes, el cuerpo de J. F. J. L. fue sepultado por sus familiares.