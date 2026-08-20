Salud

IMSS Bienestar Advierte por Convocatorias Falsas de Trabajo en Redes Sociales

La institución señaló que las convocatorias solo se publican en canales oficiales; te decimos cómo identificar estas ofertas fraudulentas

Hospital del IMSS BienestarIMSS Bienestar aclara convocatorias laborales falsas. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+