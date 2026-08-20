IMSS Bienestar Advierte por Convocatorias Falsas de Trabajo en Redes Sociales

El IMSS Bienestar advirtió sobre convocatorias falsas de trabajo para entrar a la institución. Señaló que dichas convocatorias circulan en redes sociales. Te explicamos qué ofertas de trabajo están abiertas en la institución.

A través de un boletín, el sistema de salud informó que detectó ofertas falsas que prometen plazas laborales en el IMSS Bienestar. En estos anuncios fraudulentos se pide dinero a los interesados.

Al respecto, el comunicado de la institución señala:

"Ante la circulación de presuntas convocatorias laborales en redes sociales, IMSS Bienestar informa a la población que estas publicaciones son falsas".

Por ello, la institución señaló que las convocatorias abiertas solo se publican a través de canales oficiales, y de su página oficial.

Además, el IMSS Bienestar advirtió que la institución no solicita pagos para participar en sus procesos de contratación y pidió verificar siempre cualquier posible ofrecimiento laboral que se le atribuya:

“IMSS Bienestar hace un llamado a la población a verificar siempre la fuente de cualquier convocatoria antes de proporcionar información personal, enviar documentación o realizar algún pago”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Concluye Gira en Tamaulipas con Inauguración de Hospital en Ciudad Madero

En este momento, el IMSS Bienestar cuenta con una sola convocatoria abierta, relacionada al recién inaugurado Hospital General de Ciudad Madero, en Tamaulipas.

“Actualmente, la única convocatoria laboral habilitada por IMSS Bienestar corresponde a la contratación de personal médico y de enfermería para el Hospital General de Ciudad Madero, la cual se puede consultar en el sitio institucional https://imssbienestar.gob.mx/”.

Cabe señalar que para participar en los procesos de contratación de la institución es indispensable registrarse en la plataforma del Sistema de Bolsa de Trabajo.

Ahí, los interesados deberán proporcionar su nombre, CURP y correo electrónico. Una vez registrados, podrán conformar su perfil como solicitante, donde podrán integrar su currículum y detallar su educación profesional, cursos y certificaciones y experiencia laboral. También indicar el puesto en el que están interesados y leer los detalles, como su ubicación y las condiciones laborales.

Los interesados podrán compartir los documentos probatorios, así como su cédula profesional. Es importante destacar que, en ningún momento del proceso la plataforma solicita algún pago.