Accidentes

Bebé es Trasladado de Urgencia a Clínica del IMSS al Ingerir Tornillo en Piedras Negras

El incidente ocurrió cuando el menor se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Hacienda La Laja.

Bebé es Trasladado de Urgencia a Clínica del IMSS al Ingerir Tornillo en Piedras NegrasEl bebé fue reportado como delicado y trasladado a la clínica 2 del IMSS. Foto: N+

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