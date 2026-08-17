Bebé es Trasladado de Urgencia a Clínica del IMSS al Ingerir Tornillo en Piedras Negras

Un bebé de un año de edad fue trasladado de emergencia a la Clínica 11 del IMSS, en la ciudad de Piedras Negras, luego de ingerir accidentalmente un tornillo.

Los hechos ocurrieron cuando el menor de edad se encontraba en un domicilio ubicado sobre la calle Gilberto Muñoz, en la colonia Hacienda La Laja.

De acuerdo con la información recabada, el padre del menor, identificado como Ricardo, se percató de lo ocurrido y lo trasladó de inmediato al hospital para que recibiera atención médica.

Se informó que debido a la condición que presentaba el bebé de 1 año, fue reportado como delicado y se contemplaba su trasladado a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para que el menor recibiera atención médica especializada.