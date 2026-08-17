Accidentes

Conductor Destroza su Auto al Estrellarse contra un Árbol en la Zona Norte de Veracruz

El propietario del vehículo a los agentes de Tránsito Municipal, otro automovilista se habría incorporado de manera inesperada a su trayectoria, provocando que perdiera el control.

Conductor pierde el control presuntamente ante maniobra de otro auto y destroza su auto contra un árbolConductor pierde el control presuntamente ante maniobra de otro auto y destroza su auto contra un árbol. Foto: N+

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Accidente en Veracruz: Un sedán azul se estrella contra un árbol tras maniobra inesperada. Tránsito y Policía Estatal investigan. El conductor resultó ileso.

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