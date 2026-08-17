Conductor Destroza su Auto al Estrellarse contra un Árbol en la Zona Norte de Veracruz

El conductor de un automóvil sedán color azul se estrelló contra un árbol y quedó sobre la maleza al perder el control cuando circulaba sobre la avenida Fidel Velázquez en el municipio de Veracruz durante la mañana de este lunes

El aparatoso accidente tuvo lugar a la altura del mercado de pescadería con dirección al Puente Morelos donde se registró este aparatoso accidente que solo dejó daños materiales cuantiosos, al prácticamente destrozar la unidad.

Según datos compartidos por los agentes de Tránsito Municipal, el dueño del vehículo indicó que otro automovilista se le cerró de manera inesperada, lo que ocasionó tuviera que realizar una maniobra y terminara perdiendo el control de la unidad, hasta estrellarse contra un árbol.

El reporte de hecho señala que el conductor resulto ileso a pesar del fuerte choque, por lo que solamente requirió la atención de su aseguradora para determinar qué procedía.

Mientras que elementos de la Policía Estatal y Peritos de Tránsito tomaron conocimiento del hecho para establecer al conductor si había que responder por algún daño a la infraestructura urbana.

Una grúa fue la encargada de retirar el auto del lugar, por lo que durante las maniobras se obstruyó momentáneamente la circulación hacía el centro histórico de la ciudad, causando congestionamiento vehicular en este sector de la ciudad y puerto de Veracruz.