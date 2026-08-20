Novedosa Vacuna contra Cáncer de Piel Ilusiona; Así Se Dispararon Ganancias en Bolsa

El anuncio de Moderna y Merck con una novedosa vacuna experimental contra cáncer de piel Ilusiona a pacientes y médicos, pero también genera cautela entre científicos al tratarse de un ensayo tecnológicamente muy complejo del que aún no se conocen los detalles.

Moderna and @Merck today announced positive topline results from the Phase 3 INTerpath-001 trial evaluating adjuvant treatment with intismeran autogene, a novel investigational mRNA-based individualized neoantigen therapy jointly developed by Merck and Moderna, in combination… pic.twitter.com/v4DjH0r823 — Moderna (@moderna_tx) August 19, 2026

Las farmacéuticas Moderna y Merck (conocida como MSD fuera de Estados Unidos y Canadá) hicieron pública la noticia sin ser publicada en revistas científicas para ser evaluada por otros investigadores.

Se informó de los resultados preliminares positivos del ensayo clínico denominado "INTerpath-001" en fase III, aunque no ofrecen datos detallados de supervivencia o de recaída.

Lo que se sabe es que en el estudio participaron mil 137 pacientes ya sometidos a cirugía para extirpar un melanoma, y su objetivo era evaluar un régimen combinado de "intismeran autogene", una terapia experimental personalizada y basada en tecnologías de ARN mensajero (ARNm), y el medicamento pembrolizumab (Keytruda), indicaron las farmacéuticas.

Se trata del primer planteamiento combinado de una vacuna y un medicamento que demuestra "mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes en la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia libre de metástasis a distancia, frente a Keytruda en monoterapia, para estos pacientes en el contexto de tratamiento adyuvante del melanoma", señalan los comunicados.

No obstante, investigadores no quitan el mérito y destacan "el potencial científico de lo anunciado es importante" y que lo publicado hasta ahora de las primeras fases del ensayo "es bueno".

Aseguran que para saber la dimensión de estos nuevos resultados hay que esperar a los detalles en una publicación científica o en un congreso.

El asesor clínico nacional en vacunas contra el cáncer de la Universidad de Oxford, Lennard Lee, considera que los resultados conocidos son importantes y alentadores, aunque ahora hay que esperar a conocer los datos completos.

Los expertos ven necesario los datos sobre la calidad de vida y los resultados definitivos de la supervivencia global, que aún no se conocen, son pormenores que permitirán comprender "cuál es la magnitud del beneficio", para qué pacientes y, en última instancia, qué lugar podría ocupar este tratamiento dentro de la atención habitual del melanoma.

Moderna y Merck se disparan en Wall Street tras resultados de vacuna

Las farmacéuticas estadounidenses Moderna y Merck se dispararon hoy 19 de agosto de 2026 en Wall Street, un 130% y un 10%, respectivamente, tras divulgar que su vacuna contra el melanoma, un tipo de cáncer de piel, obtuvo resultados prometedores en un ensayo en fase avanzada.

Según un comunicado conjunto, el ensayo alcanzó su "criterio de valoración principal, la supervivencia libre de recaída y la supervivencia libre de metástasis a distancia", es decir, el tiempo que pasa desde que se inicia el tratamiento sin que se disemine la enfermedad.

HVI