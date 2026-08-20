¿Dónde y Cuántos Terremotos de Magnitud Mayor a 7 Ha Habido en Agosto 2026?

Rescatistas, servicios de emergencias y edificios derrumbados; de Colombia a Indonesia, la escena se repite tras los terremotos de magnitud mayor a 7 que se han registrado en lo que va de agosto de 2026.

Más allá de las coordenadas, los sismos han dejado ciudades devastadas y múltiples muertos, tal como N+ ha documentado en distintas notas publicadas.

Al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó años atrás si realmente existe la "tremofobia", un término acuñado para referirse al temor persistente, incontrolable y desmesurado a los movimientos telúricos.

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Y es que, en lo que va de agosto 2026 se han registrado al menos tres sismos cuya magnitud ha sido mayor a 7.

Colombia incluso calificó al terremoto ocurrido el 13 de agosto de 2026 como "el mayor sismo del siglo", al dejar 314 muertos y casi 262 desaparecidos, según informó el presidente Abelardo de la Espriella este miércoles.

Este sismo magnitud 7.4, cuyo epicentro tuvo lugar en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a unos 140 kilómetros de Bogotá, dejó 302 edificios derrumbados. Y las réplicas aún continúan.

Apenas unos días más tarde, el 15 de agosto de 2026 otro terremoto magnitud 7.7 azotó Indonesia, al otro lado del mapa. Éste dejó como saldo 71 muertos y miles de desplazados.

El terremoto ocurrió alrededor de las 6:00 horas (hora local), a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, en Indonesia.

Mientras que este miércoles se registró una nueva réplica magnitud 5.5 en la isla de Flores, a 52 kilómetros al noreste de la localidad de Rutenberg.

Si bien su magnitud no superó la magnitud 7, el pasado 15 de agosto se registró un sismo magnitud 5.2 en Granada, España, que dejó como saldo tres heridos.

Una de las réplicas documentadas de este sismo ocurrió este martes 18 de agosto con magnitud 4.7 en la localidad de Gójar, Granada. Aunada a un enjambre sísmico (4 réplicas) que obligó a desalojar los Palacios Nazaríes y la Alcazaba de la Alhambra.

Y aunque ocurrió un mes atrás, un sismo magnitud 7.4 también se registró en México, específicamente en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17 de julio de 2026. Al respecto, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que hasta las 08:00 horas de este miércoles 19 de agosto se han registrado 1,862 réplicas.

Venezuela también se suma a este recuento con un doblete de sismos con magnitudes mayores a 7 que devastaron las zonas de Yaracuy y La Guaira dos meses atrás.

El primer sismo, magnitud 7.5, se produjo a las 18:05 horas del 24 de junio de 2026 a 17 kilómetros al oeste de Catia La Mar, La Guaira. En tanto que, el sismo de magnitud 7.2 ocurrió 39 segundos antes y su epicentro se registró 20 kilómetros al este de San Felipe, Yaracuy.

Sin duda, el terremoto doble en Venezuela fue devastador y ha dejado un saldo de 6 mil 438 muertos, que continúa en aumento.

SARR