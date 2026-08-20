Internacional

¿Dónde y Cuántos Terremotos de Magnitud Mayor a 7 Ha Habido en Agosto 2026?

Más allá de las coordenadas, los sismos han dejado ciudades devastadas y miles de muertos y los países inician la ardua labor de reconstruirse

Edificio derrumbado por sismo en Colombia. Recuento de sismos magnitud mayor a 7.Personas observan un edificio derrumbado tras el terremoto del 10 de agosto, en Cali, Colombia. Foto: Reuters.

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