Ejército de Israel Admite que Disparó contra Coche donde Viaja Hind Rajab

El Ejército de Israel admitió haber disparado contra el coche en que viajaba Hind Rajab, quien murió a los cinco años en Gaza en 2024. El caso cobró relevancia mundial tras el lanzamiento La voz de Hind, película que cuenta el incidente desde la perspectiva de los operadores de la Media Luna Roja que atendieron la llamada de emergencia de la menor.

Este miércoles, las fuerzas armadas de Israel anunciaron una investigación interna sobre el incidente ocurrido el 29 de enero del 2024 en el barrio gazatí de Tel al-Hawa. Aquel día, Hind viajaba con su familia a bordo de un vehículo cuando fueron atacados. Según la revisión del Ejército de Israel, el fuego inicial mató a cinco de los ocupantes del vehículo y solo sobrevivieron Hind y su prima.

Ellas llamaron por teléfono a la Media Luna Roja. En una larga llamada, los operadores enviaron a dos paramédicos a la zona donde estaba Hind. La operación para rescatar a la menor fue coordinada con fuerzas israelíes, para garantizar la seguridad de los civiles involucrados. No obstante, la ambulancia donde se trasladaban recibió un ataque de artillería.

Días después del incidente, el cuerpo de Rajab fue recuperado de un coche atacado en Gaza. También fue identificada la ambulancia donde iban los paramédicos de la Media Luna Roja. Nueve personas fallecieron en aquel incidente.

Previamente, el Ejército israelí había negado que sus tropas se encontraran en la zona cuando ocurrieron los hechos. A dos años y medio del incidente, las Fuerzas de Defensa de Israel han anunciado una investigación:

“Tras revisar las conclusiones y debido a presuntos fallos en la coordinación del desplazamiento de la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina, se ha decidido iniciar una investigación penal del incidente”.

Al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí señaló que esta investigación es prueba de que Israel es una “democracia respetuosa de la ley”. La institución añadió:

“Israel investiga de manera exhaustiva las denuncias de mala conducta, incluso en el contexto de la dura guerra librada contra las organizaciones yihadistas que buscan destruirlo”.

La muerte de la menor palestina inspiró la película francotunecina La voz de Hind, premiada con el León de Plata en el Festival Internacional de Venecia y nominada a la mejor película extranjera en la última edición de los Oscar. El largometraje fue dirigido por Kaouther Ben Hania y su producción ejecutiva corrió a cargo de varias figuras de peso en Hollywood como Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer y Alfonso Cuarón.

La película no incluye escenas de violencia explícita. Por el contrario, solo muertas las instalaciones de la Media Luna Roja, desde donde trabajan los operadores. No obstante, con autorización de la madre, el largometraje sí incluye la grabación de la voz de la menor.

Con información de AFP