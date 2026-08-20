Internacional

Ejército de Israel Admite que Disparó contra Coche donde Viaja Hind Rajab

La película nominada al Oscar ‘La voz de Hind’ denunció las circunstancias en que falleció la niña palestina de 5 años; ahora el Ejército de Israel admite haber disparado contra su coche

Hind y su familiaIsrael investiga ataque donde murió Hind. Foto: Reuters

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