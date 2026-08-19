Trump Anuncia Guerra Económica contra Irán y 'Aislamiento sin Precedentes’

Donald Trump anunció la que calificó como “la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes”. Según declaró el presidente de Estados Unidos a través de Truth Social, “nadie le ha brindado a la República Islámica de Irán una mejor oportunidad para llegar a un acuerdo”.

El mandatario advirtió que aislará a Irán económicamente y sancionará a los países que comercien con ellos. La finalidad es forzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y comprometa a la República Islámica a no construir una bomba atómica.

“Hoy también anuncio que cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán se enfrentará a tremendas consecuencias económicas”, escribió el mandatario estadounidense vía Truth Social.

Donald Trump añadió que con esta medida se perseguirán acciones como el contrabando de petróleo, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques y empresas fachada.

“Todo esto debe terminar ahora”, escribió. Y añadió a los presuntos colaboradores de Irán: “Ustedes saben quiénes son”.

Además, el presidente de Estados Unidos comparó esta ofensiva económica con el Día D, fecha clave de la Segunda Guerra Mundial en que los aliados desembarcaron en Normandía para recuperar Europa occidental:

“Este será un día D económico, y necesitamos que todos nuestros aliados se unan a los Estados Unidos de América para aislar y derrotar la amenaza iraní”.

El anuncio llega después de los precios del petróleo volvieran a cerrar al alza, debido a la ruptura de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Los mercados también muestran temor ante la posibilidad de que continúen la perturbación del flujo de crudo en la región.

Un día antes, Donald Trump descartó que en este momento haya un díalogo en curso con Irán. Además, publicó a través de Truth Social un mapa donde se asegura que el estrecho de Ormuz es un “nuevo territorio” de los Estados Unidos.

El martes, el mandatario aseguró que el estrecho de Ormuz estaba abierto. Por su parte, Teherán afirma que el bloqueo en la región continúa.

Este anuncio también llega a días de que Donald Trump amenazara con bombardear a Omán, un socio histórico de Estados Unidos en la región que ha contribuido en el diálogo como país neutral en varios conflictos. El presidente reclamó al país que comparte el estrecho de Ormuz con Irán que tuviera un diálogo con Teherán.