Internacional

Trump Anuncia Guerra Económica contra Irán y 'Aislamiento sin Precedentes’

El presidente estadounidense dio a conocer “la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno” para forzar a Irán a llegar a un acuerdo

Donald TrumpDonald Trump anuncia acciones económicas contra Irán. Foto: Reuters

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