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Muerte de Hayden Panettiere: DEA se Suma a la Investigación, Reportan Medios de EUA

Aún no se determina si hubo narcóticos involucrados en el fallecimiento de Panettiere, pero medios como ABC y TMZ reportaron que la DEA se unió a la investigación por la muerte de la actriz.

hayden-panettiere-dea-investigacion-muerteFoto: Getty Images

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¿Qué llevó a la DEA a investigar la muerte de Hayden Panettiere? La actriz habló de superar adicciones antes de su inesperado fallecimiento.

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