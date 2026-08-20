Muerte de Hayden Panettiere: DEA se Suma a la Investigación, Reportan Medios de EUA

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se unió a la investigación por la muerte de la actriz Hayden Panettiere, según fuentes familiarizadas con el caso citadas por ABC News.

De acuerdo con TMZ y ABC News, agentes de la DEA están colaborando en las investigaciones paralelas que ya llevan a cabo el Departamento de Policía de Greenville y la oficina del forense del condado.

El medio recordó que aún no se ha determinado si hubo narcóticos involucrados en el fallecimiento de Panettiere, ya que los resultados de toxicología siguen pendientes, aunque la intervención de la agencia antidrogas sugiere que hay suficientes indicios de consumo de sustancias como para justificar su participación.

TMZ contactó a la DEA para pedir su postura, y un vocero de la agencia respondió que no confirma ni comenta investigaciones activas.

El propio medio estableció un paralelismo con otro caso de alto perfil en Hollywood: el de Matthew Perry, quien murió en 2023 por una sobredosis de ketamina, y cuyo caso derivó en una investigación federal de varios meses que terminó en cinco condenas, incluidas las de dos médicos y la distribuidora conocida como la "Reina de la Ketamina".

Ambos medios destacan que las autoridades no están del todo convencidas de que la muerte de Panettiere haya sido resultado de una sobredosis accidental de medicamentos recetados y buscan determinar si existió algún tipo de conducta ilegal detrás del fallecimiento.

Un informante señaló además que las averiguaciones comenzaron precisamente porque la muerte de la actriz fue inesperada, y que se realiza una indagación en paralelo con el forense para esclarecer causa y forma de la muerte.

Brian Hickerson, la pareja intermitente de Panettiere, y quien estaba con ella al momento de su muerte, informó a la policía que ella consumía fármacos, de acuerdo con NBC News, y que el Departamento de Policía de Greenville documentó en su reporte oficial que Hickerson mostró a un oficial una bolsa de medicamentos que, según él, la actriz estaba tomando.

La mañana del 18 de agosto, dos días despúes del fallecimiento de Panettiere, la policía visitó la casa de la abuela de Hickerson, en lo que TMZ interpretó como un intento de la policía por obtener más información de su parte sobre las circunstancias de la muerte.

Por su parte, la madre de la actriz, Lesley Vogel, declaró a NBC News que Hickerson habría facilitado en varias ocasiones las adicciones de su hija, lo que explicaba la preocupación de la familia por él.

En mayo de este año, en medio de las actividades promocionales por el lanzamiento de su libro de memorias, Panettiere habló en el podcast "On Purpose With Jay Shetty" sobre sentirse liberada de la oscuridad y la negatividad que la rodeaban, dando a entender que había dejado atrás su lucha contra las adicciones.

Panettiere, de 36 años, fue hallada muerta el 17 de agosto en una residencia de Greenville, Carolina del Sur.