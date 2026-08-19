Entretenimiento

Sam Smith: Este es el Setlist de su Concierto 'To Be Free' en el Auditorio Nacional

Sam Smith está de vuelta en México con un setlist espectacular, el Auditorio Nacional vibra al ritmo de su residencia &#x27;To Be Free&#x27;.

setlist-sam-smith-auditorio-nacional-2026-todas-canciones-concierto-to-be-freeFoto: Getty Images

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Sam Smith está de vuelta en México. No te pierdas su increíble show en el Auditorio Nacional. Conoce el setlist y la duración del show.

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