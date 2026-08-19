Sam Smith: Este es el Setlist de su Concierto 'To Be Free' en el Auditorio Nacional

El cantante británico Sam Smith inició su residencia 'To Be Free: Mexico City' la noche del lunes 17 de agosto con un show íntimo en el Auditorio Nacional, donde su voz ha sido la gran protagonista.
Durante sus primeros shows, Smith agradeció el recibimiento del público y describió a los mexicanos como "el mejor público del mundo".
También agradeció el recibimiento que tuvo cuando se presentó por primera vez en México en el mismo recinto cuando solo tenía 20 años, en 2015.
En esta esta residencia, las puertas del Auditorio Nacional abrirán a las 7:00 p.m. La cantante mexicana Paty Cantú será la encargada de abrir los conciertos, a las 8:00 p.m., y poco después de las 9:00 p.m. Sam Smith aparecerá en el escenario.
La duración aproximada del show es de 1 hora, 30 minutos.
Este es el setlist completo del show de Sam Smith en el Auditorio Nacional:
Love Is A Stillness (Intro)
Everlasting Love