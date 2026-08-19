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¿De Dónde Salió lo de 'Farmear Aura'? Origen Apunta al Ánime y Zoolander

'Farmear aura', el fenómeno viral que conecta a un niño en Indonesia, el anime, los videojuegos, Zoolander y el voguing.

que-es-farmear-aura-origen-significado-tiktok-anime-zoolander-vogueFoto: Getty Images

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Un niño en un bote, el anime y Zoolander: la historia detrás de 'farmear aura', la expresión que está conquistando las redes con su mezcla de carisma y cultura.

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