¿De Dónde Salió lo de 'Farmear Aura'? Origen Apunta al Ánime y Zoolander

En días, e incluso meses recientes, "farmear aura" se convirtió en una de las expresiones favoritas de internet.

Se trata, básicamente, de hacer algo, un gesto, un pasito de baile, una entrada triunfal, proyectando carisma y seguridad al grado de generan admiración en quien lo ve.

Pero, como suele pasar con el slang de internet, el término no nació de la nada. Su historia combina la cultura otaku, un video viral de Indonesia y, sorprendentemente, una comedia de Ben Stiller de 2001.

Y si nos vamos más atrás aún, podemos encontrar un posible origen en el voguing y la cultura ballroom.

Lo que llevó al "aura farming" (farmeo de aura) a la conversación mundial e intergeneracional fue un video de Rayyan Arkan Dikha, un niño indonesio de 11 años que se hizo viral por bailar de pie sobre la proa de una embarcación durante el Pacu Jalur, una tradicional carrera de botes en la provincia de Riau.

Dikha cumplía el papel de Tukang Tari (o Togak Luan), el bailarín encargado de animar a los remeros y señalar al público cuándo su equipo iba a la cabeza; un papel que, por el equilibrio que exige, suele asignarse a los niños.

Con lentes oscuros, atuendo tradicional Teluk Belanga y un pañuelo Riau en la cabeza, Dikha ejecutó una serie de movimientos calmados y repetitivos que, según contó él mismo en entrevistas, improvisó en el momento. El clip se publicó en TikTok a mediados de 2025 y no tardó en explotar: millones de reproducciones, remixes con distintas canciones y el hashtag "aura farming kid on boat" acumulando vistas por millones.

La ola llegó a figuras como el jugador de fútbol americano Travis Kelce, el club Paris Saint-Germain, el piloto de Fórmula 1 Alex Albon, el futbolista Diego Luna,que lo adoptó como celebración de gol, y personalidades como KSI y Steve Aoki, quienes recrearon el paso.

El impacto fue tal que el gobierno de Riau nombró a Dikha embajador turístico y cultural, y le otorgó una beca.

Aunque el video del bote fue el que masificó la frase, "aura farming" (farmear aura) , este terminó ya existía desde 2024, y fue acuñado en comunidades de anime y videojuegos, mucho antes de que el mundo conociera a Dikha. Ahí, "aura" funciona como sinónimo de carisma o factor "cool",parecido al carisma, y "farmear" alude al significado de "farm", en el sentido de cultivar como se hace en los videojuegos al acumular algo de forma repetida.

El ejemplo más citado es Sung Jinwoo, protagonista de Solo Leveling, cuyos momentos de poder y presencia absoluta en pantalla llevaron a los fans a describirlo como el "aura farmer" por excelencia, a la par de personajes como Sukuna (Jujutsu Kaisen), Zoro (One Piece) o Aizen (Bleach).

El concepto se expandió luego a otros títulos de Shonen Jump, como Kagurabachi y Boruto: Two Blue Vortex, cuyos protagonistas también fueron bautizados por los fans como parte de la "próxima generación" de personajes con aura.

Pero antes de que farmear aura fuera el trend por excelencia. Hubo quienes iniciaron batallas por ver quién tenía más coolnes, aunque aún no había ni indicios de las palabras "farmear" y "aura" tenía otro significado.

Hay quienes rastrean el espíritu de la tendencia en Zoolander, la comedia de 2001 protagonizada por Ben Stiller.

En una de sus escenas más recordadas, el modelo Derek Zoolander se enfrenta a su rival Hansel (Owen Wilson) en un duelo de poses para ver quién tiene más presencia frente a cámara.

El detalle que la vuelve profética: el jurado de ese absurdo duelo es nada menos que David Bowie, en un cameo que la propia película usa para burlarse de la obsesión por proyectar una seguridad que roza el ridículo.

Dos décadas antes de que existiera TikTok o los comentarios de "+1000 de aura", Zoolander ya había puesto en pantalla la misma idea que hoy resume la tendencia: competir, con toda seriedad, por ver quién parece más increíble haciendo poses o improvisando pases de baile.

Pero también hay quienes sitúan el origen aún más atrás, en la cultura ballroom y el voguing.

El vogue (o voguing) es un tipo de danza estilizada, que surgió en la década de 1980 como evolución de la cultura ball que se gestó en Harlem, Nueva York, desde los años sesenta.

Su salto a la fama masiva llegó en 1990, primero con el sencillo y video musical "Vogue", de Madonna, y luego con el documental Paris Is Burning (que ese mismo año se llevó el gran premio del jurado en Sundance). Desde entonces, se ha consolidado como un fenómeno de alcance mundial que sigue evolucionando tanto en su técnica como en las comunidades que lo practican.

El baile toma como referencia visual las figuras de los jeroglíficos egipcios y las poses icónicas de las modelos de la revista Vogue: sus movimientos combinan la imitación de esas actitudes con líneas angulares y marcadas en brazos, piernas y torso.

La imitación de estas actitudes, justamente, pretendían la proyección del carisma, la belleza y la seguridad de una modelo de pasarela. Aura.

El voguing Nació en los salones de baile donde se reunían drag queens afroamericanas a comienzos de los sesenta, dentro de una tradición de confrontación llamada "throw shade", lanzando retos sutiles a otras participantes para ganarse la simpatía del jurado en batallas de farmeo de aura, que aún no se conocía como tal.

Al principio se le llamaba "presentación" y después "performance"; con el tiempo derivó en la versión más elaborada y acrobática que hoy conocemos como vogue.

El origen exacto del baile no está del todo claro. La versión más citada atribuye su creación a Paris Dupree, quien habría hojeado una revista Vogue e imitado las poses de sus modelos al ritmo de la música, gesto que otras drag queens retomarían después.

Sin embargo, existen relatos alternativos que sitúan su nacimiento entre reclusos gays afroamericanos de la cárcel de Rikers Island, como forma de llamar la atención de otros hombres y de ejercer el "shade", es decir, mostrar desprecio hacia alguien o retar de forma sutil y burlona.

Con o sin un origen único confirmado, el vogue sigue vivo y en evolución dentro de la cultura ball LGBT y en clubes de todo el mundo, con Nueva York y París como epicentros.

La cultura ballroom, por su parte, surgió en Nueva York como un refugio de libertad y expresión para una comunidad LGBTIQ+ que entonces enfrentaba persecución y rechazo. Se trata de eventos que fusionan baile, playback, modelaje y performance.

Aunque hay antecedentes de reuniones similares desde finales del siglo XIX, se calcula que el primer ball como tal tuvo lugar a inicios de los años sesenta.

Su auge llegó en los setenta y ochenta, impulsado sobre todo por jóvenes afrodescendientes y latinos expulsados de sus hogares por su orientación sexual o identidad de género.

Fue en 1990 cuando Paris Is Burning y la canción "Vogue", de Madonna, llevaron esta cultura a un público mucho más amplio.

"Farmear aura" es, en el fondo, la convergencia de varios momentos culturales a lo largo de la historia: un lenguaje gestado en la cultura del anime para nombrar el carisma de sus héroes, un niño en un bote en Indonesia que le dio cara y viralidad global al concepto, una película que, sin saberlo, ya había anticipado el chiste dos décadas antes, y un movimiento sociocultural que fue un refugio de libertad y expresión para una comunidad marginada.