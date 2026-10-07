Carreteras de México Hoy: Reportan Bloqueos y Accidentes Este 7 de Octubre de 2026

Durante este miércoles se registran distintos incidentes en carreteras y vialidades de México, entre ellos accidentes, bloqueos, manifestaciones y trabajos que pueden afectar la circulación.

Las autoridades mantienen reportes sobre las condiciones de tránsito en diferentes puntos del país, por lo que se recomienda a los automovilistas consultar las actualizaciones antes de iniciar un viaje y considerar posibles retrasos.

7:47 horas: Autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza: En la Plaza de Cobro Esperanza se registra carga vehicular en dirección a Acatzingo, sin reporte de incidentes.

7:49 horas: Autopista México-Cuernavaca: Sobre el kilómetro 63, dirección Cuernavaca, continúa la reducción de carriles debido a las maniobras para retirar una unidad siniestrada tras un accidente.

9:20 horas: Autopista México-Querétaro, del kilómetro 148 al 158, dirección CDMX, se registra reducción de carriles debido a labores de mantenimiento.

10:36 horas: Autopista Puente de Ixtla - Iguala sobre el kilómetro 29 se reporta la circulación a contraflujo derivado de un accidente.