Tráfico vehicular

Carreteras de México Hoy: Reportan Bloqueos y Accidentes Este 7 de Octubre de 2026

Conoce los principales incidentes y afectaciones viales registrados en las carreteras del país

Carreteras de México Hoy: Reportan Bloqueos y Accidentes este 7 de Octubre de 2026Reporte de Carreteras de México Hoy. Foto: @GN_Carreteras

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Este miércoles, bloqueos y accidentes complican el tránsito en México. Revisa las condiciones viales antes de tu viaje para evitar contratiempos.

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