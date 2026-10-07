Sociedad

Nuevos Sismos en México: Epicentro y Magnitud de los Temblores de Hoy 7 de Octubre 2026

El Servicio Sismológico Nacional reportó varios movimientos telúricos durante las primeras horas de este miércoles; te indicamos las recomendaciones de Protección Civil

Temblor en CDMXPersonas desalojan sus casas tras el sonido de la Alerta Sísmica. Foto: Cuartoacuro | Archivo
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