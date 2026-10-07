Nuevos Sismos en México: Epicentro y Magnitud de los Temblores de Hoy 7 de Octubre 2026

En las primeras horas de este miércoles se registraron sismos en México, de acuerdo con los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN). Los primeros movimientos tuvieron epicentros en zonas de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Jalisco, con magnitudes de hasta 5.0.

De acuerdo con los datos del SSN, estos fueron los sismos registrados: