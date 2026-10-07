Nuevos Sismos en México: Epicentro y Magnitud de los Temblores de Hoy 7 de Octubre 2026

En las primeras horas de este miércoles se registraron sismos en México, de acuerdo con los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN). Los primeros movimientos tuvieron epicentros en zonas de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Jalisco, con magnitudes de hasta 5.0.
De acuerdo con los datos del SSN, estos fueron los sismos registrados:
Magnitud 4.0: ocurrió a las 0:11:16 horas, a 133 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco, y presentó una profundidad de 5 kilómetros.
Magnitud 4.1: fue reportado a las 0:16:19 horas, a 36 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca, con una profundidad de 8.4 kilómetros.
Magnitud 5.0: tuvo lugar a las 1:43:19 horas, con epicentro a 102 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas, y una profundidad de 10 kilómetros.
Magnitud 4.0: se registró a las 6:01:55 horas, a 30 kilómetros al sur de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, con una profundidad de 10 kilómetros.
Magnitud 4.3: ocurrió a las 7:16:39 horas, con epicentro a 127 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, y una profundidad de 10 kilómetros (km).
Magnitud 4.2: un temblor ocurrió a las 9:10:58 horas a 124 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, con una profundidad de 10 km.