Sociedad

¿Dónde Cayó el Premio Mayor de 21 Millones de Pesos de la Lotería Nacional del 6 de Octubre?

Si compraste un cachito o una serie, consulta en qué lugares salieron los boletos premiados del Sorteo Mayor 4030 de la Lotería Nacional

Checa Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 6 de octubre 2026 del Sorteo 4030El Sorteo Mayor 4030 tuvo una bolsa de premios de más de 66 millones de pesos. Foto: Lotería Nacional
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Premio Mayor de Lotería Nacional 6 de Octubre 2026: ¿Dónde Cayó y Quién Ganó 21 Millones de Pesos? | N+