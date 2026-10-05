Ganador Millonario: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 4 de Octubre 2026?
Consulta en qué lugares salieron los billetes premiados del Sorteo Zodiaco 1762 de la Lotería Nacional del 4 de octubre 2026
Consulta en qué lugares salieron los billetes premiados del Sorteo Zodiaco 1762 de la Lotería Nacional del 4 de octubre 2026
Se realizó el Sorteo Zodiaco 1762 por el aniversario de la creación de la Armada de México, y si compraste un 'cachito' o serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional del 4 de octubre 2026 y cómo consultar la lista de ganadores.
La Lotenal llevó a cabo una nueva rifa y en una nota previa te trajimos los resultados en vivo con los números que salieron premiados, o si lo prefieres puedes consultar los del Sorteo Mayor 4029, realizado el pasado martes 29 de septiembre de 2026.
El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo los días domingo de cada semana y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie.
Con una serie del Sorteo Zodiaco puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos.
Un cachito del Sorteo Zodiaco tiene la oportunidad de ganar hasta 350 mil pesos.
La bolsa total que se jugó en el Sorteo Zodiaco 1762 es de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios. Estos son los principales:
Premio Mayor: 7 millones de pesos para una serie única
Dos segundos lugares: 1.1 millones de pesos
Dos terceros lugares: 176 mil pesos
2 ganadores de 88 mil pesos
2 ganadores de 61,600 pesos
2 ganadores de 52,800 pesos
3 ganadores de 44 mil pesos
El Sorteo Zodiaco 1762 de la Lotería Nacional tuvo como gran ganador del premio mayor al billete con el signo y número Capricornio 6996, el cual se llevó 7 millones de pesos. La única serie de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Tampico, Tamaulipas.
Por otra parte, los dos segundos premios de 1.1 millones de pesos cada uno fueron para los billetes Tauro 7906 y Virgo 8934. Estos números ganadores del segundo lugar de la Lotería Nacional cayeron en los siguientes lugares:
Tauro 7906. El billete premiado fue entregado por conducto de la Subgerencia Expendedora.
Virgo 8934. La serie única de este boleto se distribuyó por conducto de la Subgerencia Expendedora.
Por último, los ganadores de los terceros premios de 176 mil pesos del Sorteo Zodiaco 1762 fueron para Géminis 8806 y Piscis 0846, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:
Géminis 8806. La serie única se vendió en la Agencia Expendedora en Monterrey, Nuevo León.
Piscis 0846. La serie con los boletos premiados se distribuyó en el Expendio Local No. 1027, a cargo de LOTOPRO, S.A. de C.V., establecido en Av. Ribera de San Cosme No. 90, Local “B” y “C”, Col. San Rafael en CDMX.
Todos los boletos ganadores se pueden consultar en la mascarilla con la lista oficial de premios, aproximaciones y terminaciones del Sorteo Zodiaco 1762 en PDF en este enlace: www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1763.pdf
Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal del billete y el número. Si aparece el número de tu billete estará acompañado con la cifra del premio que ganaste. Si no aparece significa que no ganaste ningún premio.
También puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio o si te darán reintegro de la Lotería Nacional, solo tienes que realizar estos pasos:
Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto.
En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco".
Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 4 de octubre de 2026.
Ingresa tu número de billete y signo.
Da clic en "buscar".
En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar o se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.
PPP