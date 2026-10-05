Premio Mayor de 7 Millones de Pesos de Lotería Nacional Cae en Tamaulipas

La suerte volvió a sonreírle al estado de Tamaulipas luego de que el Premio Mayor del Sorteo Zodiaco Especial No. 1763 de la Lotería Nacional resultara vendido en la ciudad de Tampico.

El evento se llevó a cabo en punto de las 20:00 horas en las instalaciones del Teatro de la Lotería Nacional en la Ciudad de México. Esta edición conmemorativa tuvo un significado muy especial, ya que celebró el 205 aniversario de la Creación de la Armada de México, rindiendo homenaje a la historia y labor de las fuerzas navales del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Este Signo y Número Ganó el Premio Mayor del Sorteo Zodiaco

El sorteo ofreció una bolsa principal con un premio mayor garantizado de 7 millones de pesos en una sola serie, siendo el billete ganador la combinación del signo Capricornio con el número 6996, el cual fue remitido para su comercialización a Tampico.

Asimismo, la Lotería Nacional informó que los reintegros corresponden a todos los billetes del signo Capricornio, así como a aquellos cuyas terminaciones concluyan en el número 6.

Se felicita a los afortunados ganadores y se invita a la ciudadanía a consultar la lista completa de premios en los canales oficiales de la institución.