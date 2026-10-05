Sociedad

Premio Mayor de 7 Millones de Pesos de Lotería Nacional Cae en Tamaulipas

Esta edición conmemoró el 205.º aniversario de la creación de la Armada de México

Premio Mayor de 7 Millones de Pesos de Lotería Nacional Cae en TamaulipasPremio Mayor de 7 Millones de Pesos de Lotería Nacional Cae en Tampico. Foto: Lotería Nacional

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El Premio Mayor de 7 millones de la Lotería Nacional cayó en Tampico. Conoce más sobre esta edición especial que honra a la Armada de México.

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