Resultados de la Lotería Nacional Hoy 4 de Octubre 2026: Lista de Ganadores Sorteo Zodiaco 1763
Si compraste cachito para este domingo, consulta la lista completa de boletos ganadores a partir de las 20:00 horas.
Si compraste cachito para este domingo, consulta la lista completa de boletos ganadores a partir de las 20:00 horas.
Los domingos son de Sorteo Zodiaco y hoy no es la excepción. Si compraste "cachito" para la Lotería Nacional de este 4 de octubre de 2026, conoce aquí la lista completa de números ganadores y el monto del premio que obtuvieron.
Con la llegada de octubre se renovó el Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional, así que si aún no has comprado tus billetes, en una nota previa ya te dimos a conocer cómo quedan los premios por cada una de las fechas.
Recuerda que el sorteo de este domingo entrega 7 millones de pesos como Premio Mayor y cuenta con una bolsa acumulada de 24 millones 42 mil 600 pesos que se reparten en más de 22 mil premios.
Como ha ocurrido en otras ocasiones, la Lotería Nacional habilitará una transmisión para seguir en vivo el Sorteo Zodiaco 1763 que celebra el aniversario de la creación de la Armada de México, a través del canal de Youtube oficial.
Aunque la ceremonia del sorteo dará inicio en punto de las 20:00 horas de este domingo 4 de octubre de 2026, desde minutos antes se podrá observar en video la preparación de las urnas de dónde saldrán los números ganadores de la velada.
La ceremonia de premiación se realizará en vivo en el Teatro Nacional, ubicado en la avenida Hidalgo 130 de la colonia Guerrero, en Ciudad de México.
Si compraste 'cachito' para este domingo, a partir de las 20:00 horas podrás consultar en este apartado el listado de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1763, incluido el billete que obtuvo el Premio Mayor de 7 millones de pesos.
El número 6996 obtiene premio de 7,000,000.00 pesos - Capricornio.
El número 7906 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Tauro.
El número 8934 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Virgo.
El número 8806 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Géminis.
El número 0846 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Piscis.
El número 3541 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Libra.
El número 4185 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Acuario.
El número 7616 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Libra.
El número 4662 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Piscis.
El número 9082 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Géminis.
El número 6272 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Capricornio.
El número 8848 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Géminis.
El número 2035 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Libra.
El número 6706 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Tauro.
El número 6787 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Géminis.
El número 9143 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Virgo.
El número 3390 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Acuario.
El número 5421 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Tauro.
El número 0868 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Piscis.
El número 3919 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Leo.
El número 1742 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Acuario.
Durante la ceremonia de premiación los Niños Gritones darán a conocer los premios directos del Sorteo Zodiaco. De acuerdo con la Lotería Nacional se trata de un total de 600.
Para consultar los números de los billetes que resultaron premiados, puedes optar por alguna de las siguientes opciones:
Lista de Premios: Se encuentra expuesta en los expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, (es decir el lunes 5 de octubre), o bien en línea al hacer clic en este enlace.
Verificador de cachitos: se trata de una herramienta en línea en la que tienes que proporcionar cierta información sobre tu billete para conocer si resultaste ganador.
Redes Sociales: En las cuentas de X y Facebook de la Lotería Nacional se publican diariamente los resultados de c