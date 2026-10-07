Muere Niño de Cinco años en Accidente entre Patín Eléctrico y Motocicleta en León

Un niño de 5 años murió la tarde de este martes luego de verse involucrado en un accidente entre un patín eléctrico y una motocicleta sobre el Ecobulevar, a la altura de la comunidad La Reserva, en León.

El menor viajaba junto con su mamá a bordo del patín cuando, por causas que aún son investigadas, se impactaron contra un motociclista que circulaba por la zona.

El accidente ocurrió cuando los involucrados circulaban en sentido de León hacia San Francisco del Rincón. De acuerdo con la información preliminar, el menor y su madre venían saliendo de un jardín de niños cuando ocurrió el percance.

Tras el impacto, el niño sufrió lesiones de gravedad y, pese a la atención recibida, murió en el lugar. Su mamá presentó lesiones que fueron reportadas como leves, por lo que no tuvo que ser trasladada a ningún hospital.

El conductor de la motocicleta quedó en calidad de presentado ante las autoridades, mientras se realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Debido al percance, el Ecobulevar fue cerrado completamente en dirección de León hacia San Francisco del Rincón, lo que generó una importante carga vehicular.