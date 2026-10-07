Accidentes

Muere Niño de Cinco años en Accidente entre Patín Eléctrico y Motocicleta en León

La mamá y su hijo circulaban sobre el ecobulevar en un vehículo eléctrico, el niño falleció en el lugar

Muere Niño de Cinco años en Accidente entre Patín Eléctrico y Motocicleta en León.Muere Niño de Cinco años en Accidente entre Patín Eléctrico y Motocicleta en León. Foto: N+

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Autoridades acordonaron por varias horas la zona por lo que se vio afectada la vialidad, al ser cerrados varios sentidos.

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