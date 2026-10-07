Accidentes

¿Qué Pasó en Periférico Hoy? Motociclista Muere en Accidente con Transporte Público

El conductor de la unidad de pasajeros fue detenido mientras autoridades realizan las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el percance

Accidente en PeriféricoAccidente en Periférico Oriente. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+