¿Qué Pasó en Periférico Hoy? Motociclista Muere en Accidente con Transporte Público

Un motociclista murió este miércoles tras un accidente con una unidad de transporte público sobre el Anillo Periférico Oriente, Ciudad de México.

Luego del percance, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al conductor del vehículo de pasajeros, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras se determina su posible responsabilidad en los hechos.

El incidente genera carga vehicular en la zona de Tlalpan, por lo que elementos de tránsito acudieron a la zona. Como alternativas viales, los conductores pueden usar la Avenida Bordo de Xochiaca y para quienes van hacia el centro de la capital, la Avenida Calle 1.

En el lugar trabajan peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), quienes realizan las investigaciones y diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

FBPT