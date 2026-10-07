Asesinan a Doctora de la Tercera Edad al Interior de su Consultorio en Puebla

Localizan sin vida a una mujer identificada como Rosa María 'N' de 71 años de edad, quien se desempeñaba como doctora en el Condominio Médico Bios 4355 en la junta auxiliar San Baltazar Campeche de la capital de Puebla.

De acuerdo con el reporte de seguridad el cadáver fue hallado con proyectil de arma de fuego, lo que provocó la movilización de agentes ministeriales.

Al llegar al lugar fue encontrada sentada frente a su escritorio con la lesión en el cráneo misma que la privó de la vida de forma inmediata.

Paramédicos de Protección Civil arribaron al consultorio médico, pero solo corroboraron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Más tarde, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron la carpeta de investigación por este presunto feminicidio ocurrido en Puebla.

Cámaras de videovigilancia lograron captar imágenes de dos personas quienes ingresaron al edificio, una mujer y un hombre, quienes fueron identificados por familiares de la víctima.

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Por otro lado, el feminicidio de Dariana, una estudiante de 15 años, ha generado consternación en el municipio de Teziutlán, Puebla.

La adolescente, originaria de San Juan Xiutetelco y estudiante de la Secundaria Federal Antonio Audirac, fue reportada como desaparecida después de salir de clases el lunes 5 de octubre.

Tras perder contacto con su familia, comenzó su búsqued, horas después, Dariana fue localizada sin vida en la zona de San Pedro Xoloco, en el municipio de Teziutlán.

La menor presentaba lesiones producidas presuntamente con un objeto punzocortante. Ante ello, la Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene abierta la investigación y hay una persona detenida relacionada con el crimen, se trata de Abraham 'N', de 17 años de edad.

El caso ha provocado indignación entre habitantes de Teziutlán y Xiutetelco, quienes exigen justicia por el feminicidio de Dariana y que el crimen no quede impune.

Suman más de 45 mujeres asesinadas con violencia en la entidad poblana en lo que va del 2026.

Con información de N+

MCS