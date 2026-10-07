Seguridad

Asesinan a Doctora de la Tercera Edad al Interior de su Consultorio en Puebla

Rosa María 'N' de 71 años fue localizada con impacto de arma de fuego en las instalaciones del Condominio Médico Bios 4355 de San Baltazar Campeche

Asesinan a una doctora en San Baltazar Campeche, Puebla.Investigan muerte de una doctora en San Baltazar Campeche, Puebla. Foto: N+

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Asesinan a la doctora Rosa María 'N' de 71 años en su consultorio. La investigación apunta a un posible feminicidio relacionado con un fraude.

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