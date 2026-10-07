Muere Moisés Tiburcio Vázquez, Agente Municipal de Xocotla en Veracruz

Se confirmó el fallecimiento de Moisés Tiburcio Vázquez, quien se desempeñaba como agente municipal de la comunidad de Xocotla, perteneciente al municipio de Coscomatepec.

De acuerdo con información preliminar, el funcionario comunitario viajaba a bordo de una camioneta con dirección hacia Xocotla cuando sufrió un accidente. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre las circunstancias en las que ocurrió el percance.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

La muerte de Tiburcio Vázquez generó consternación entre habitantes de Xocotla y otras comunidades de Coscomatepec, ya que recientemente había asumido el cargo como agente municipal.

Además de su labor como representante comunitario, era conocido en la región por su actividad en redes sociales, donde difundía contenido relacionado con la cultura, tradiciones y costumbres de Coscomatepec. Su fallecimiento ha causado pesar entre familiares, amigos y habitantes de la zona.