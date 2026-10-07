Accidentes

Muere Moisés Tiburcio Vázquez, Agente Municipal de Xocotla en Veracruz

El funcionario comunitario viajaba en una camioneta rumbo a su localidad cuando ocurrió el percance. Autoridades aún no precisan cómo sucedieron los hechos

El agente municipal Moisés Tiburcio Martínez falleció en un accidente en CoscomatepecEl agente municipal Moisés Tiburcio Martínez falleció en un accidente en Coscomatepec. Foto: Moisés Tiburcio

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En Coscomatepec, muere Moisés Tiburcio Vázquez en un accidente. Las autoridades aún investigan los hechos.

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