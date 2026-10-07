Seguridad

Catean Vivienda Tras Riña que Dejó a un Muerto en Ciudad Juárez

El hecho dejó a un hombre sin vida, dos hombres lesionados y una mujer con golpes

Catean vivienda tras riñaCatean vivienda tras riña. Foto: N+

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Un hombre muerto y dos heridos tras una riña en Ciudad Juárez. La mujer involucrada pasó de víctima a detenida

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