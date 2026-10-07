Catean Vivienda Tras Riña que Dejó a un Muerto en Ciudad Juárez

La madrugada de este miércoles se registró una movilización policiaca en Ciudad Juárez, luego de que un hombre de 53 años, herido por arma de fuego, arribara a una estación de policía para pedir auxilio y guiara a los agentes hasta una vivienda ubicada en el Infonavit Casas Grandes.

De acuerdo con la información proporcionada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, al arribar al domicilio señalado por el lesionado, los agentes localizaron a un hombre de 37 años herido por arma de fuego, otro hombre sin vida y una mujer con golpes.

La mujer señaló que llevaba privada de la libertad al menos seis meses, por lo que inicialmente fue resguardada por las autoridades. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, se estableció que lo ocurrido al interior de la vivienda habría derivado de una riña entre presuntos vendedores de droga al menudeo.

Ante esta situación, la mujer, quien hasta el momento no ha sido identificada, pasó de ser considerada víctima a quedar en calidad de detenida, al igual que los otros dos hombres lesionados.

Asimismo, agentes de la Fiscalía General del Estado ejecutaron una orden de cateo en otra vivienda ubicada en el mismo sector, a unas casas de distancia del lugar de los hechos, la cual podría pertenecer al hombre localizado sin vida y estar relacionada con la investigación.