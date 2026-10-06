Detienen a Mujer por Presunto Secuestro en Ciudad Juárez; Rescatan a Dos Personas

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó sobre la detención de Wendolyne N., de 35 años de edad, señalada por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro, en una vivienda de la colonia Hacienda de las Torres.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, se recibió un llamado de auxilio a través del número de emergencias 911, en el que se alertaba sobre un posible secuestro en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Desierto de Arizona y Mini Derba.

Cuando los agentes se encontraban cerca del lugar, observaron a un hombre que les manifestó haber escapado momentos antes de un domicilio donde permanecía privado de la libertad junto con una mujer, quien aún se encontraba en el interior.

Ante esta situación, los elementos acudieron a la vivienda, donde observaron que la reja de acceso se encontraba abierta. Tras identificarse, escucharon un llamado de auxilio proveniente del interior, por lo que ingresaron rápidamente al inmueble.

En el interior, los agentes localizaron y rescataron a una mujer, quien señaló directamente a Wendolyne N. como una de las personas que presuntamente la mantenían privada de la libertad.

De acuerdo con las declaraciones recabadas, los presuntos secuestradores habrían establecido contacto con los familiares de las víctimas para exigirles diversas cantidades de dinero a cambio de su liberación.