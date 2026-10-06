Seguridad

Detienen a Mujer por Presunto Secuestro en Ciudad Juárez; Rescatan a Dos Personas

Tras escapar del domicilio, un hombre pidió auxilio a la Policía Municipal, cuyos agentes acudieron al lugar y rescataron a una mujer

Un hombre logró escapar del domicilioUn hombre logró escapar del domicilio. Foto: SSPM

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Detienen a Wendolyne N. en Ciudad Juárez por presunto secuestro. Policía rescata a dos víctimas tras un llamado de auxilio.

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