Salud

Epazote, Potente Planta Medicinal y También Tóxica por Esta Razón

La producción anual en México es de más de dos mil toneladas

Ramos de epazote en establecimiento de Puebla.Ramos de epazote en establecimiento de Puebla. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El epazote, esencial en la cocina mexicana, tiene propiedades medicinales pero también puede ser tóxico. Conoce más sobre esta planta y su producción en México.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+