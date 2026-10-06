Epazote, Potente Planta Medicinal y También Tóxica por Esta Razón

El epazote (Teloxys ambrosioides) es una potente planta medicinal con múltiples beneficios para la salud, pero también es un sello de identidad de la gastronomía mexicana.

Sus usos y propiedades eran conocidos por aztecas y mayas, quienes lo utilizaban ampliamente como condimento.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, la producción anual de epazote en México es de más de dos mil toneladas. Los principales estados productores son Puebla, Tlaxcala y Estado de México (Edomex).

Algunas de sus propiedades medicinales ayudan a disminuir los cólicos menstruales, estomacales e intestinales; también elimina los parásitos y descongestiona las vías respiratorias.

El epazote contiene un aceite llamado ascaridol, un compuesto químico natural que consumido en grandes cantidades, en uso medicinal, resulta muy tóxico.

El Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que los síntomas que se pueden presentar en los individuos intoxicados son dolor de cabeza, mareo, náusea, vértigo, vómito, constipación, sordera temporal, ceguera, delirio, coma, convulsión, problemas pulmonares, e incluso la muerte.

Con información de N+