Metrobús CDMX Suspende Servicio Hoy: ¿Qué Estaciones Están Cerradas?

Toma tus precauciones y sal con tiempo, si comúnmente te trasladas en el Metrobús de la Ciudad de México (CDMX), pues varias estaciones están cerradas hoy; aquí te decimos cuáles son.

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX están cerradas hoy?

La mañana de hoy, se registró caos vial por el cierre de la estación Archivo General de la Nación, de la Línea 4, por trabajos de mantenimiento.

Las cámaras de N+ captaron el caos vial que se generó por las obras del Metrobús en el cruce de las calles Héroe de Nacozari e Ingeniero Eduardo Molina, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Afectaciones en la Estación Archivo General de la Nación del Metrobús Línea 4 por Obras

Otra de las estaciones que amaneció sin servicio este miércoles fue 416 Oriente, de la Línea 6, pero alrededor de las 07:00 horas, el Metrobús anunció que restableció las operaciones.

En la Línea 4, que va de Alameda Oriente a Pantitlán, se registró retraso en el servicio por congestionamiento vial.

En el resto de la red, las operaciones se realizaron sin contratiempos ni afectaciones, según el reporte del Metrobús CDMX.

Con información de N+.

RMT