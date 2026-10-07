Transporte público

Metrobús CDMX Suspende Servicio Hoy: ¿Qué Estaciones Están Cerradas?

Las cámaras de N+ captaron el caos vial por obras de mantenimiento en uno de los carriles confinados

Ampliación Penitenciaria, Venustiano Carranza | Itzel Cruz AlanisObras de mantenimiento en el carril confinado del Metrobús CDMX en estación Archivo General de la Nación. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Caos vial en CDMX: el Metrobús cierra estaciones por obras. Línea 4, entre las afectadas. Conoce qué estaciones están cerradas y planifica tu viaje.

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