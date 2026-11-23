Una explosión registrada en un negocio de birria dejó al menos dos personas lesionadas y provocó daños en varios inmuebles de la colonia Flores Magón, en la ciudad de Veracruz.

El estallido destruyó ventanas y puertas de vidrio del establecimiento, además de causar afectaciones en una notaría ubicada en el edificio de al lado. Las personas lesionadas recibieron atención médica en el lugar.

El incidente ocurrió este lunes 23 de noviembre, alrededor de las 11:30 de la mañana, en un negocio ubicado en el cruce de las calles Uribe y Carranza. De acuerdo con los primeros reportes, la birriería permanecía cerrada porque no brinda servicio los lunes.

Tras la explosión, fueron evacuadas las personas que se encontraban en la notaría, así como habitantes de viviendas cercanas, mientras se atendía la emergencia. Las autoridades deberán determinar qué provocó el estallido.