Una explosión al interior de una barbería provocó un incendio que dejó severos daños materiales en el establecimiento, ubicado en la calle Francisco I. Madero con Enrique Cárdenas, colonia Las Américas, situada en el norte de Tampico.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó tras una explosión dentro del negocio, donde se encontraba un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien resultó con lesiones de gravedad.

Al sitio acudieron integrantes de Voluntarios Zona Sur, quienes brindaron atención prehospitalaria al afectado. Tras la valoración, se determinó que presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente del 70 al 80 por ciento de su superficie corporal, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Carlos Canseco ubicado en Tampico.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron la explosión. Personal de la Fiscalía acudió al establecimiento para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer los hechos.