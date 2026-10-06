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¿Qué Pasa en el Mar Negro? Ataques con Drones Alcanzan a Buques Civiles

Los incidentes involucran embarcaciones que transportaban productos agrícolas y han elevado la preocupación por la seguridad de las rutas comerciales

¿Qué Pasa en el Mar Negro? Ataques con Drones Alcanzan a Buques Civiles¿Qué Pasa en el Mar Negro? Ataques con Drones Alcanzan a Buques Civiles. Foto: Reuters

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Ataques con drones en el mar Negro hunden cargueros y elevan el riesgo en rutas comerciales clave.

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