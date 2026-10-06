Educación

San Luis Potosí Restringirá Uso de Celulares en Escuelas Desde el 3 de Noviembre

El SEER informará durante octubre a docentes, estudiantes y familias sobre el procedimiento que seguirá cada plantel

Uso de Celulares Será Restringido en Escuelas de San Luis PotosíUso de Celulares Será Restringido en Escuelas de San Luis Potosí. Foto: N+

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Entre las opciones se analiza guardar los equipos en cajas bajo llave durante las clases para evitar distracciones, sin impedir su uso ante alguna emergencia.

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