San Luis Potosí Restringirá Uso de Celulares en Escuelas Desde el 3 de Noviembre

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) definirá durante octubre la manera en que se aplicará la restricción del uso de teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos en las escuelas de educación básica de San Luis Potosí.

La medida entrará en vigor el próximo 3 de noviembre y establece que los estudiantes deberán limitar el uso personal y no pedagógico de estos dispositivos durante toda la jornada escolar. La disposición coincide con el acuerdo nacional de autoridades educativas y con la reforma aprobada en San Luis Potosí al artículo 60 de la Ley de Educación.

El director general del SEER, Martín Rodríguez Ramírez, informó que durante este mes se dará a conocer a docentes, estudiantes y padres de familia el procedimiento que seguirá cada plantel para regular el uso de los equipos.

Entre las alternativas que se contemplan está el resguardo de los teléfonos en cajas bajo llave durante las clases. En algunas escuelas secundarias ya se analiza esta opción, aunque cada plantel deberá definir su propio mecanismo de acuerdo con sus docentes y asesores de grupo.

En el caso de las primarias, el resguardo de los dispositivos podría quedar a cargo de los docentes. La medida busca evitar distracciones durante las clases, sin impedir que los estudiantes tengan acceso a sus teléfonos en caso de requerir comunicación con sus familias por alguna situación de emergencia.

La restricción será obligatoria para las escuelas de educación básica, mientras que en el nivel medio superior las autoridades educativas deberán establecer sus propios criterios para limitar el uso de celulares durante las clases.