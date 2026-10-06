Doble Aviso por Fuertes Lluvias en CDMX: Alerta Naranja en Tláhuac por Inundaciones

Por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche de este martes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla en algunas de las demarcaciones de la capital del país.

Tláhuac era la alcaldía más afectada por las fuertes lluvias, con inundaciones en algunas de sus principales vialidades. En algunos casos, los encharcamientos provocaron que autos quedaran varados en plena vía debido a la altura del agua.

Diversas áreas de la Alcaldía Tláhuac se encuentran desplegadas en campo y laborando para brindar atención inmediata y apoyo a las familias afectadas tras las fuertes lluvias registradas esta tarde.

Ante esto, las autoridades activaron la Alerta Naranja en Tláhuac y Xochimilco.

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Con corte a las 17:15 horas, la Alerta Amarilla aplicaba para las demarcaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, donde en estos momentos ya se registran precipitaciones.

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En el periodo comprendido de las 17:15 a las 23:00 horas de este martes, se espera la caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros, la cual puede generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, y caída de ramas, árboles y lonas.

Durante la noche, se prevén lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo, principalmente en el oriente y sur.

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Debido a estas condiciones, la SGIRPC recomendó a la población retirar la basura de coladeras del interior y exterior de sus hogares, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles con corrientes de agua y, si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

En tanto, como parte del Operativo Tláloc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mantienen presencia en diversos puntos de la ciudad para atender situaciones derivadas de las lluvias.

AMP