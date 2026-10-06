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Doble Aviso por Fuertes Lluvias en CDMX: Alerta Naranja en Tláhuac por Inundaciones

Esta noche, la zona más afectada en la capital es el oriente por las fuertes lluvias de este martes

Afectaciones por lluvias en Tláhuac. Foto: Redes socialesAfectaciones por lluvias en Tláhuac. Foto: Redes sociales

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