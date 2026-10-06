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Clima CDMX Mañana Miércoles: Alerta por Lluvias Fuertes y Descargas Eléctricas

La Comisión Nacional del Agua brinda detalles del pronóstico del tiempo para la capital mexicana

Un hombre usa impermeable para protegerse de la lluvia en la CDMX el 4 de octubre de 2026. Foto: CuartoscuroUn hombre usa impermeable para protegerse de la lluvia en la CDMX el 4 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro

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