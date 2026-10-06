Clima CDMX Mañana Miércoles: Alerta por Lluvias Fuertes y Descargas Eléctricas

Debido a la intensidad de las lluvias, las autoridades tuvieron que activar los últimos días los niveles máximos de alerta (rojo y púrpura) en la Ciudad de México (CDMX), por lo que en N+ te informamos si el clima adverso continuará mañana 7 de octubre en la capital mexicana.

La semana pasada, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina emitió un aviso especial en el que alertó sobre un temporal de lluvias en la CDMX.

Y ayer, a través de redes sociales, dio a conocer que se extendió el periodo de precipitaciones fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de 50 km/h.

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esas condiciones climatológicas se deben a inestabilidad en altura y al ingreso de humedad proveniente del golfo de México y océano Pacífico.

Esos fenómenos meteorológicos, advirtió, mantendrán condiciones para lluvias intensas en Puebla; lluvias muy fuertes en el Estado de México, Morelos e Hidalgo; así como lluvias fuertes en Querétaro, Tlaxcala y Ciudad de México.

En su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, el SMN brindó más detalles de cómo estará el clima el miércoles en la CDMX.

Miércoles 7 de octubre con lluvias

El Meteorológico Nacional detalló que mañana en la mañana se prevé en la Ciudad de México cielo nublado, ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas).

Las precipitaciones, alertó, “podrían acompañarse con descargas eléctricas”.

Además, previó temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 21 a 23 grados centígrados. Así como viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Detalles del pronóstico del tiempo

A través de una infografía, la Conagua añadió más información del pronóstico del tiempo del 7 de octubre:

Mañana: Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 21 y 23 grados; 60% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 15 y 17 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 15 km/h.

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Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

Las alertas Roja y Púrpura son niveles de la Red de Alerta Temprana de la CDMX, un sistema de la SGIRPC que busca mitigar los daños que pueden ocasionar varios fenómenos meteorológicos en la capital mexicana.

En total, está integrado por cinco niveles de alerta: Verde, Amarillo, Naranja, Rojo y Púrpura, y su clasificación incluye alertas para lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana.

Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias.

Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles.

Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños.

Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

SPB