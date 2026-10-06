¿Hay Doble Hoy No Circula 7 de Octubre 2026? Lista de Placas con Restricción en CDMX y Edomex

Siguen las lluvias en el Valle de México, sin embargo la calidad del aire determina si se activa o no la Fase 1 de contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula miércoles 7 de octubre de 2026 en CDMX y Edomex.

Por ello, acá en N+ te explicamos cómo opera el programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) para que sepas qué carros, hologramas, la lista de placas y engomado que no circulan mañana.

¿Hay contingencia y Doble Hoy No Circula?

En el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es buena, pese a la presencia de diferentes contaminantes, aunque esto no representa un riesgo para la población, por lo que luce difícil que se active la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula mañana 7 de octubre 2026.

Además para este día también se pronostican lluvias en el Valle de México que podrían ayudar a dispersar los contaminantes, por lo cual se recomienda estar pendiente de la información de CAMe en las próximas horas para conocer si estos niveles de contaminación aumentan y si será necesario tomar medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares.

Doble No Circula miércoles: ¿Cómo aplica?

Si los niveles de contaminación se incrementan en las próximas horas y CAMe decide activar la Fase 1 de contingencia ambiental. Así se aplicaría la restricción mañana en busca de reducir la emisión de contaminantes y proteger a la población:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4.

Carros con placas foráneas.

Carros con permisos provisionales.

Lista de placas que no circulan mañana 7 de octubre

Debido a que hasta el momento no hay contingencia ambiental en la CDMX y Edomex, el programa Hoy No Circula 7 de octubre funcionará con normalidad, es decir con la misma restricción vehicular de todos los miércoles, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con Holograma 1 y 2, engomado ROJO y la siguiente terminación de placas:

Último dígito número 3

Último dígito número 4

La restricción del Hoy No Circula este miércoles. Foto: CAMe

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula miércoles son los vehículos eléctricos e híbridos y aquellos con hologramas 00, 0, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

Recuerda que el programa de CAMe y Sedema se aplica este miércoles 7 de octubre 2026 en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex, por lo que los carros con los elementos antes mencionados no pueden circulan en las calles de lo contrario se arriesgan a una costosa multa.

PPP