Joven Estudiante Salió de la Escuela en Puebla y Desapareció: La Encontraron Muerta

En las últimas horas se confirmó el feminicidio de la adolescente de 15 años, identificada como Dariana Valencia Soriano, originaria del municipio de San Juan Xiutetelco y estudiante en el municipio de Teziutlán en Puebla.

Así lo confirmó el propio Ayuntamiento a través de un comunicado, donde reprobó y condenó toda forma de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes e hizo un llamado a las autoridades competentes para que los hechos sean investigados conforme a derecho.

Se espera que las autoridades puedan esclarecer lo sucedido, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar el acceso a la justicia.

Agregaron que Dariana no es una cifra; era una adolescente estudiante, hija, amiga y joven con sueños y vida por delante. Su ausencia duele a la familia y lastima a la comunidad.

La joven estudiaba en la Escuela Secundaria Federal 'Antonio Audirac' y fue localizada sin vida este martes en el Barrio de Xoloco, luego de que durante el lunes se reportara su desaparición.

El Gobierno de Teziutlán aclaró que corresponderá a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), determinar la clasificación jurídica de los hechos y se puso a disposición del órgano público autónomo investigador para colaborar en todo aquello que sea posible jurídicamente hablando.

Con información de N+

JAPR