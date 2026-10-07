Homicidios

Joven Estudiante Salió de la Escuela en Puebla y Desapareció: La Encontraron Muerta

Dariana fue reportada desaparecida desde el lunes en Teziutlán, y fue localizada sin vida un día después en el Barrio de Xoloco

La menor de edad era buscada por su familia desde el lunes.La menor de edad era buscada por su familia desde el lunes. Foto: Facebook Teziutlán Noticias

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Tragedia en Puebla: Dariana, estudiante de secundaria, fue hallada sin vida tras su desaparición. Autoridades investigan para esclarecer este feminicidio.

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