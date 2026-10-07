Madre Denuncia Muerte de Bebé por Infección en el Centro Médico de Occidente del IMSS

Fátima Pérez es la madre de la bebé Camila Sofía, quien falleció en el área de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco. El acta de defunción señala que la bebé, de apenas dos meses de edad, murió a causa de un choque séptico asociado al hongo Candida albicans, aunque ya se investiga si también existe relación con la bacteria Klebsiella.

Fátima Pérez, madre de la bebé fallecida en el Centro Médico, compartió: “Sospechamos ya que mi hija estaba con varios niños que fallecieron, mamás que siguen hablando de las primeras mamás que hablaron, sus bebés también se habían dicho que era por Klebsiella”.

La bebé nació el 10 de julio de 2026. Fue prematura, motivo por el que tuvo que ser internada en el área de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico.

Su deceso ocurrió el 9 de agosto, luego de 26 días de haber sido diagnosticada con el hongo Candida.

Fátima, madre de la menor, interpuso el viernes 2 de octubre una denuncia ante la Fiscalía General de la República, autoridad ante la que ya suman ocho muertes denunciadas.