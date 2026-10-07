Salud

Madre Denuncia Muerte de Bebé por Infección en el Centro Médico de Occidente del IMSS

El acta de defunción de la menor de dos meses de edad señala que el fallecimiento se debió a un choque séptico asociado al hongo Candida albicans

Denuncian muerte de bebés en IMSSMadre denuncia muerte de bebé. Foto: N+

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Madre denuncia muerte de bebé en IMSS por infección de Candida albicans. Investigan relación con Klebsiella

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