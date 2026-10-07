Accidentes

Choque entre Unidad de Transporte Público y Camioneta Deja un Muerto en Puebla

El fuerte accidente ocurrió sobre la carretera Amozoc-Tepeaca frente al autódromo, movilizando hasta dicho lugar a los cuerpos de emergencias

Accidente Choque Transporte Público Camioneta Conductor Muerto Carretera Amozoc Tepeaca PueblaUno de los conductores involucrados quedó atrapado entre los fierros de la unidad. Foto: Alberto Tejeda

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Un fuerte accidente en la carretera Amozoc-Tepeaca moviliza a cuerpos de emergencia: choque entre transporte público y camioneta deja un muerto.

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