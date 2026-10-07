Choque entre Unidad de Transporte Público y Camioneta Deja un Muerto en Puebla

Un fuerte accidente ocurrió sobre la carretera federal Amozoc-Tepeaca entre una unidad de transporte público y una camioneta dejando como saldo una persona fallecida.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo particular quedó atrapado entre los fierros, perdiendo la vida en el sitio del choque, frente al autódromo ubicado en el tramo carretero.

Fue aproximadamente a las 19:00 horas de este martes 6 de octubre de 2026 que una unidad de transporte público que recorría de la capital poblana a Amozoc chocó contra una camioneta sobre la carretera federal Amozoc-Tepeaca.

Cuerpos de emergencias se movilizaron hasta el lugar del siniestro para abanderar la zona y retirar las unidades, a la par que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para que realice el levantamiento de cuerpo.

Cabe destacar que hasta el momento no han reportado la cantidad de personas lesionadas, esperando que en las próximas horas se de un informe más detallado sobre lo ocurrido.

Con información de N+

GMAZ