Salud

Investigan Intoxicación de 26 Personas por Presunta Carne Contaminada de Cerdo Chiapas

Autoridades sanitarias buscan nuevos casos en Las Margaritas y analizan muestras para determinar el origen de la intoxicación

Secretaría de Salud ChiapasLa Secretaría de Salud de Chiapas no ha confirmado que la carne estuviera en mal estado. Foto: Secretaría de Salud Chiapas
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