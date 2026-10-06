Investigan Intoxicación de 26 Personas por Presunta Carne Contaminada de Cerdo Chiapas

Un total de 26 habitantes de la localidad San Antonio Las Flores, en Las Margaritas, Chiapas, presentó síntomas de intoxicación alimentaria después de consumir alimentos, entre ellos supuesta carne de cerdo en mal estado.

Las personas afectadas acudieron al servicio de urgencias del Hospital Rural Guadalupe Tepeyac del IMSS-Bienestar, donde presentaron náuseas, vómito, diarrea y fiebre.

La Secretaría de Salud de Chiapas informó que las personas atendidas se encuentran estables y reciben manejo ambulatorio.

Ante el reporte, personal de la Jurisdicción Sanitaria número III de Comitán desplegó un operativo de vigilancia epidemiológica y sanitaria para detectar si existen más personas afectadas y determinar el origen del cuadro.

Las autoridades realizan una búsqueda activa de nuevos casos, además de la toma de muestras de alimentos y la inspección de las condiciones higiénico-sanitarias en establecimientos y viviendas.

Hasta el momento la Secretaría de Salud de Chiapas no ha confirmado que la carne estuviera en mal estado ni ha establecido que haya sido la causa de la intoxicación. Por ello, las autoridades sanitarias realizan la toma y análisis de muestras de alimentos, además de inspecciones, para determinar el origen del cuadro y establecer si existe algún riesgo sanitario asociado con los alimentos consumidos o el establecimiento donde fueron adquiridos.

La Secretaría de Salud estatal señaló que mantendrá las acciones de vigilancia y atención para dar seguimiento a los casos y detectar oportunamente a posibles nuevos pacientes.

PT