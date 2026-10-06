Censo Oficial Reporta Más de 1,300 Damnificados por Lluvias en Xalapa, Veracruz

Autoridades estatales confirmaron que se concluyó el censo de pérdidas y daños registrados durante las lluvias del pasado lunes 28 de septiembre en Xalapa.

A la fecha, se tienen contabilizados 78 deslizamientos y 87 reportes de inundaciones que afectaron a más de mil 325 personas y 355 viviendas.

Cabe recordar el saldo de la lluvia es de 2 personas muertas, una de ellas dentro de un inmueble tras quedar atrapada por un deslizamiento de tierra en las inmediaciones de la colonia Independencia, quien fue identificado como Carlos Zepeda de 41 años.

Una muerte más se registro al interior de un establecimiento comercial en la zona de San Bruno, la víctima fue identificada como Joselyn Flores Hernández de 20 años, de este suceso la investigación esta en proceso por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).