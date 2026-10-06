Sociedad

Censo Oficial Reporta Más de 1,300 Damnificados por Lluvias en Xalapa, Veracruz

El recuento oficial contabilizó afectaciones en más de mil 325 personas y 355 hogares tras el temporal registrado en la capital veracruzana

Las lluvias en Xalapa dejaron un saldo trágico: 2 muertes y más de 1,325 personas afectadasLas lluvias en Xalapa dejaron un saldo trágico: 2 muertes y más de 1,325 personas afectadas. Foto: Archivo N+

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El recuento oficial contabilizó afectaciones en más de mil 325 personas y 355 hogares tras el temporal registrado en la capital veracruzana

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