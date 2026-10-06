Vinculan a Proceso a Yohanna Yosseline ‘N’ por Privación de Libertad en San Quintín, BC

Yohanna Yosseline ‘N’ fue vinculada a proceso en San Quintín por su probable participación en la privación de la libertad y lesiones calificadas de un hombre, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en julio de 2025, cuando la víctima habría sido golpeada y subida por la fuerza a un vehículo.

Posteriormente, el hombre habría sido trasladado hasta el Ejido Nuevo Mexicali, donde presuntamente continuó la agresión.

Según los datos presentados por la Fiscalía, la imputada habría utilizado una llave de cruz para golpear a la víctima en el rostro y la cabeza.

Durante la audiencia, un Juez de Control determinó la vinculación a proceso de Yohanna Yosseline ‘N’ y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La autoridad judicial consideró, entre otros aspectos, la falta de arraigo y los antecedentes penales para imponer dicha medida.

La investigación continuará conforme al proceso correspondiente para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad que pudiera existir.

Información Diego Robles

APG