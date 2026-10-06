Seguridad

Vinculan a Proceso a Yohanna Yosseline ‘N’ por Privación de Libertad en San Quintín, BC

Fiscalía señaló que un varón habría sido golpeado y llevado por fuerza hasta Nuevo Mexicali

Vinculan a Proceso a Yohanna Yosseline ‘N’ por Privación de Libertad en San Quintín, BCVinculan a Proceso a Yohanna Yosseline ‘N’ por Privación de Libertad en San Quintín, BC | Foto: FGE

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