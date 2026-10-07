Seguridad

Chofer de Camión Urbano es Lesionado a Balazos en Culiacán

El conductor fue sorprendido por sujetos armados, quienes dispararon contra la unidad y posteriormente huyeron del lugar

Chofer de Camión Urbano es Lesionado a Balazos en CuliacánChofer de Camión Urbano es Lesionado a Balazos en Culiacán. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+