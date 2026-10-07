Chofer de Camión Urbano es Lesionado a Balazos en Culiacán

El conductor de un camión urbano de la ruta Toledo-Centro resultó herido tras ser atacado a balazos durante la mañana de este miércoles sobre el bulevar Rolando Arjona, a unos metros del bulevar Pedro Infante, frente al Country Club de Culiacán.

De acuerdo con la información, el chofer fue sorprendido por sujetos armados, quienes dispararon contra la unidad y posteriormente huyeron del lugar.

El conductor resultó lesionado y fue trasladado a recibir atención médica a la Cruz Roja ubicada sobre el bulevar Gabriel Leyva Solano, donde también quedó el camión urbano, el cual presentó varios impactos de bala.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la búsqueda de los responsables.