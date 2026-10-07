Seguridad

Detienen a Hombre por Reporte de Detonaciones Frente a Primaria de Piedras Negras

Julio César 'N' fue detenido en la colonia Francisco Villa por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM)

Julio César 'N' fue detenido con un arma de postas en la colonia Francisco VillaDespués del reporte por detonaciones frente a la Escuela Primaria Emiliano Zapata Julio César 'N' fue detenido. Foto: N+

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Después del reporte por detonaciones frente a la Escuela Primaria Emiliano Zapata Julio César 'N' fue detenido

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