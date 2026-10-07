Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) lograron la detención de Julio César 'N', de 42 años, luego de que se reportaran presuntas detonaciones de arma de fuego en la colonia Francisco Villa, en Piedras Negras.

Los hechos se registraron frente a la Escuela Primaria Emiliano Zapata, donde las autoridades acudieron de inmediato al recibir el reporte sobre las supuestas detonaciones, generando la movilización de los elementos de seguridad en el sector.

Al realizar las investigaciones correspondientes, se estableció que el arma involucrada era de postas, por lo que se continuó con el procedimiento para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Julio César 'N' fue detenido por presuntos actos de violencia contra elementos de seguridad y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.